Z druhého kola francúzskych volieb sa stiahlo najmenej 200 kandidátov

Paríž 2. júla (TASR) - Najmenej 200 kandidátov už odstúpilo z boja o voličské hlasy pred druhým kolom predčasných volieb vo Francúzsku. Vyplýva to z utorňajších údajov agentúry AFP.



Zoznamy kandidátov do druhého kola majú byť uzavreté do utorka 18.00 h SELČ. Prinajmenšom 200 osôb, ktoré sa po prvom kole rozhodli ďalej nekandidovať, tvoria podľa AFP takmer výlučne ľavičiari alebo členovia centristického bloku úradujúceho prezidenta Emmanuela Macrona.



Vyše 110 z nich patrí k ľavicovému zoskupeniu Nový ľudový front (NFP) a viac ako 70 zase k prezidentskému blok Spolu (ENS), prezývanému aj macronisti. Odstúpila aj jedna kandidátka krajne pravicovej strany Národné združenie (RN), ktorá sa pred časom nechala odfotografovať v čiapke poddôstojníka nemeckého vojnového letectva Luftwaffe s hákovým krížom.



Predčasné voľby vyhlásil prezident Emmanuel Macron v dôsledku neúspechu kandidátov prezidentskej väčšiny v eurovoľbách.



V prvom kole volieb bolo najúspešnejšie RN vedené Marine Le Penovou. Nasledovali ľavicový NFP a centristický Macronov blok ENS, ktorí sa teraz snažia zabrániť, aby RN získalo v parlamente absolútnu väčšinu. Robia tak nielen mobilizáciou svojich voličov, ale aj tým, že vyzývajú svojich kandidátov, aby vo svojom obvode stiahli svoju kandidatúru v prospech súpera RN s lepšími vyhliadkami na víťazstvo.



Podľa francúzskeho volebného systému potrebuje kandidát získať v deň volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, ako aj podporu najmenej 25 percent registrovaných voličov vo volebnom obvode, aby bol zvolený hneď v prvom kole. Ak sa tak nestane, do druhého kola postúpia dvaja najlepší kandidáti vo volebnom obvode, ako aj ďalší kandidáti, ktorí získali podporu aspoň 12,5 percenta registrovaných voličov. V druhom kole vyhráva kandidát s najväčším počtom hlasov.



Keďže v prvom kole sa podarilo zvoliť len 76 poslancov, v tom druhom sa rozhoduje o 501 zvyšných kreslách v Národnom zhromaždení.