Z Dubaja hlásili výbuchy, poškodená je jedna budova

Pracovnicí prezerajú zničenú časť hotela Address Creek Harbour, ktorý bol zasiahnutý iránskym dronom v Dubaji vo štvrtok 12. marca 2026. Foto: TASR/AP

Protilietadlová obrana Spojených arabských emirátov (SAE) zachytila počas vojny na Blízkom východe už viac ako 1500 iránskych dronov a takmer 300 rakiet, uvádza AFP.

Autor TASR
Dubaj 13. marca (TASR) - Trosky zo zachyteného útoku zasiahli v piatok budovu v centre Dubaja, uviedla vládna mediálna kancelária po tom, ako mestom otriasli viaceré výbuchy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Úrady potvrdili, že trosky z úspešného zachytenia v malej miere poškodili fasádu budovy v centre Dubaja,“ oznámila mediálna kancelária na platforme X a dodala, že neboli hlásené žiadne zranenia.

Spravodajca AFP informoval o veľkom výbuchu, ktorý otriasol viacerými budovami v meste a nad štvrťou v centre zanechal oblak čierneho dymu.

Útoky v piatok v noci hlásila aj Saudská Arábia. Tamojšie ministerstvo obrany uviedlo, že zachytilo 12 dronov, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru krajiny. Izrael zase informoval o raketách vystrelených smerom na jeho územie z Iránu.

Iránske štátne médiá na druhej strane potvrdili, že americké a izraelské útoky zasiahli v piatok časti Teheránu, kde sa v dôsledku výbuchov triasli budovy.

Konflikt na Blízkom východe vyvolali zásahy USA a Izraela na Irán z 28. februára, na ktoré Teherán reagoval odvetnými útokmi v celom Perzskom zálive.
