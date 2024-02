Z elektrárne Fukušima unikla rádioaktívna voda

Tokio 8. februára (TASR) - Z japonskej jadrovej elektrárne Fukušima uniklo približne 5500 litrov rádioaktívnej vody, mimo závodu však nezaznamenali žiadne známky kontaminácie. Vo štvrtok to uviedla spoločnosť TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Únik zaznamenali v časti elektrárne, ktorá spracováva kontaminovanú vodu, priblížila hovorkyňa TEPCO. "Odhadujeme, že v stredu ráno uniklo približne 5,5 tony (5500 litrov) vody", ale na stanovištiach, ktoré monitorujú rádioaktivitu v okolí elektrárne, "nenastali žiadne významné zmeny", povedala.



Aj napriek tomu plánuje TEPCO odstrániť z okolia pôdu, ktorá by mohla byť kontaminovaná, dodala hovorkyňa. Únik z ventilácie spozoroval jeden z pracovníkov.



Elektráreň Fukušima zničili v roku 2011 silné zemetrasenie a následné cunami, ktoré si vyžiadali 18.000 obetí. Išlo o jednu z najhorších jadrových katastrof na svete.



Japonsko začalo v auguste s postupným vypúšťaním 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej odpadovej vody z elektrárne do Tichého oceánu. Voda, ktorá je v areáli elektrárne uskladnená v asi tisíc nádržiach, je stále mierne rádioaktívna a pred vypustením do oceánu ju riedia morskou vodou, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie.



Vypúšťanie má trvať desiatky rokov a podľa japonských úradov je bezpečné. Rovnaký názor má aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Tokio za toto rozhodnutie kritizujú Rusko a Čína, ktoré reagovali pozastavením dovozu morských plodov z Japonska.