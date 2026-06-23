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Z fasády najvyššieho mrakodrapu v EÚ vypadlo na ulicu sklo

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Na snímke Varso Tower, najvyšší mrakodrap v Európskej únie (EÚ) v centre poľského hlavného mesta Varšava v sobotu 23. mája 2026. V pondelok v noci 22. júna sa z Varso Tower uvoľnila časť fasádneho skla, ktorá pri páde na ulicu poškodila zaparkované auto. Pri incidente sa nikto nezranil. Na prípad upozornila televízia TVN, informuje varšavský spravodajca TASR. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Polícia prijala oznámenie o incidente po štvrtej hodine ráno.

Autor TASR
Varšava 23. júna (TASR) - V pondelok v noci sa z Varso Tower v centre Varšavy (najvyššieho mrakodrapu v EÚ) uvoľnila časť fasádneho skla, ktorá pri páde na ulicu poškodila zaparkované auto. Pri incidente sa nikto nezranil. Na prípad upozornila televízia TVN, informuje varšavský spravodajca TASR.

Polícia prijala oznámenie o incidente po štvrtej hodine ráno. Sklenená výplň sa rozpadla a jej časti dopadli na chodník aj vozovku, pričom poškodené bolo jedno auto.

Správca budovy uviedol, že poškodená bola jedna z fasádnych tabúľ na 28. poschodí. Priestor pod miestom incidentu bezprostredne uzavreli a na miesto privolali výškových pracovníkov, ktorí zabezpečili poškodenú časť fasády.

Podľa vlastníka budovy spoločnosti HB Reavis, ktorá vznikla na Slovensku, išlo o ojedinelý prípad spôsobený takzvaným spontánnym prasknutím tvrdeného skla. Podobný incident sa však v budove stal aj v septembri minulého roka. Vtedy sa na 11. poschodí rozpadla sklenená výplň a dopadla na terasu kaviarne. Ani vtedy sa nikto nezranil.

Varso Tower s výškou 310 metrov je najvyššou budovou v Európskej únii. Mrakodrap bol dokončený v roku 2022 a nachádzajú sa v ňom administratívne priestory, reštaurácia a vyhliadková terasa.
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