Z fotografie z Mariupola s mladíkom zahaleným do vlajky je virál

Kyjev 19. júla (TASR) - Fotografia zachytávajúca mladíka zahaleného do ukrajinskej vlajky, ako v okupovanom meste Mariupol kráča k pozostatkom budovy činoherného divadla zničenej ruskými jednotkami, sa veľmi rýchlo rozšírila na sociálnych sieťach a stala sa virálnou.



Odvahu mladého muža ocenil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Urobil tak vo svojom videopríhovore, ktorého záznam i prepis sa objavil na oficiálnej stránke prezidentskej kancelárie v komunikačnej aplikácii Telegram, kde ho zmonitorovala agentúra TASR.



"Bolo to veľmi odvážne. Chcem sa mu za tento čin poďakovať. Tento mladík je jedným z mnohých našich ľudí, ktorí čakajú na návrat Ukrajiny a za žiadnych okolností neprijmú okupáciu," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinský prezident súčasne kritizoval, že Rusko väčšinu obyvateľov okupovaných území Ukrajiny ponecháva v informačnom vákuu. Ocenil, že napriek propagande a zastrašovaniu títo ľudia "nielenže na Ukrajinu nezabúdajú, ale aj ukazujú, čo si naozaj myslia a čo chcú".



Zelenskyj vyzval ľudí, ktorí majú na okupovaných územiach blízkych a známych, aby im sprostredkovali pravdivé informácie, ak na to majú možnosti.



"Podporte našich ľudí, šírte tam pravdu, akýmkoľvek spôsobom, ktorý považujete za efektívny," zdôraznil a nástojil i na tom, že ľuďom v okupovaných oblastiach treba poskytnúť aj emocionálnu podporu.



Informoval, že k dnešnému dňu bolo oslobodených 1028 obcí a miest, a dodal, že ďalších 2621 stále ovláda ruská armáda. Ubezpečil, že ukrajinská armáda získa späť všetky dočasne okupované územia, pričom poznamenal, že je to len otázka času.



Poukázal na to, že ukrajinské jednotky už dokázali spôsobiť okupantom značné logistické straty. Dodal, že ukrajinské zložky aj identifikujú a zneškodňujú kolaborantov.