Z papamobilu pápeža Františka spravia mobilnú kliniku pre deti v Gaze

Vatikán 5. mája (TASR) - Jeden z papamobilov pápeža Františka prestavajú na mobilnú zdravotnú kliniku pre deti v palestínskom Pásme Gazy, oznámil v nedeľu Vatikán. Splní sa tak jedno z posledných prianí zosnulého pápeža, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Pápežský automobil, ktorý František využíval počas svojej návštevy Izraela a palestínskych území v roku 2014, bude mať diagnostické i liečebné vybavenie a bude pomáhať malým pacientom v palestínskej enkláve. Tamojšie zdravotnícke služby sú zdevastované v dôsledku izraelských útokov.



Úpravu vozidla František, ktorý zomrel 21. apríla, zveril katolíckej humanitárnej organizácii Caritas Jerusalem niekoľko mesiacov pred svojou smrťou, uviedol Vatikán.



„Nie je to len vozidlo. Je to odkaz, že svet nezabudol na deti v Gaze. Toto je konkrétny, život zachraňujúci krok v čase, keď sa zdravotný systém v Gaze takmer úplne zrútil,“ povedal pre portál Vatican News Peter Brune, generálny sekretár Caritas Sweden, ktorá iniciatívu podporuje.



Mobilná jednotka bude vybavená aj rýchlotestmi na infekcie, vakcínami, diagnostickými nástrojmi a súpravami na šitie a bude v nej pracovať zdravotnícky personál. Caritas plánuje vyslať túto kliniku do komunít bez prístupu k fungujúcim zdravotníckym zariadeniam, keď bude možné zabezpečiť humanitárny prístup do Pásma Gazy.



V palestínskej enkláve žije malá kresťanská komunita. Vatikán uviedol, že František takmer denne volal do Kostola Svätej rodiny v Gaze počas vojny, ktorá sa začala v októbri 2023 po útoku palestínskych militantov na južný Izrael.