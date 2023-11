Z Gazy sa v nedeľu evakuovalo 500 ľudí s dvojakým občianstvom

Rafah 12. novembra (TASR) - Z Izraelom ostreľovaného palestínskeho Pásma Gazy bolo v nedeľu do Egypta evakuovaných približne 500 cudzincov a osôb s dvojakým občianstvom, ako aj niekoľko zranených Palestínčanov. Podľa agentúry AFP to potvrdili zdroje na egyptskej i izraelskej strane.



Nemenovaný predstaviteľ egyptských bezpečnostných zložiek spresnil, že na územie Egypta z Pásma Gazy vstúpilo asi "500 cudzích štátnych príslušníkov z 15 rôznych krajín".



Spravodajský web AlQahera News, blízky egyptským tajným službám, informoval aj o prevoze ďalších "siedmich zranených Palestínčanov“ cez pohraničný terminál v Rafahu.



Rafah sa nachádza na južnom cípe Pásma Gazy, vedie na egyptský Sinaj a je jediným priechodom z Gazy, ktorý nemá pod kontrolou Izrael. AFP dodala, že v piatok a v sobotu bol tento priechod uzavretý.



Od 1. novembra boli do egyptských nemocníc evakuované desiatky zranených Palestínčanov, pričom cez Rafah odišli aj stovky osôb s dvojakým občianstvom a cudzincov vrátane Američanov, Francúzov, Rusov a Poliakov.



Vojna v Gaze vypukla po tom, čo bojovníci palestínskeho radikálneho hnutia Hamas 7. októbra prešli cez ostro stráženú hranicu s Izraelom, pričom počas svojho vpádu podľa údajov Izraela zabili okolo 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ako rukojemníkov vzali do Pásma Gazy asi 240 ľudí. Podľa izraelských predstaviteľov je medzi zajatcami najmenej 30 detí.



Reakciou Izraela na tento vpád a raketové ostreľovanie je operácia izraelskej armády v Pásme Gazy, ktorá si vyžiadala životy viac ako 11.000 ľudí, tiež väčšinou palestínskych civilistov a vrátane stoviek detí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených ministerstvom zdravotníctva pre Pásmo Gazy ovládané hnutím Hamas.