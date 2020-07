Z Grécka a Cypru premiestnili do Nemecka a Fínska takmer 100 azylantov

Atény 29. júla (TASR) - Takmer 100 žiadateľov o azyl, vrátane maloletých osôb premiestnili v stredu z Grécka a Cypru do Nemecka a Fínska. Informoval o tom Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), z ktorého správy citovala agentúra AFP.



Úrad EASO tiež uviedol, že minulý piatok presunuli z Grécka 83 ľudí patriacich k rodinám s vážne chorými deťmi. V pondelok zase presídlili 16 migrantov z rodín s jedným rodičom, ktoré pochádzali najmä zo Somálska a Konga. Všetci utečenci pred odchodom z ostrovu podstúpili test na koronavírus, informoval EASO.



Grécke ministerstvo pre migráciu v rovnakom čase tiež oznámilo spustenie programu zameraného na dobrovoľnú repatriáciu 5000 azylantov. Cieľom programu je odľahčiť preľudnené tábory pre migrantov na gréckych ostrovoch v Egejskom mori.



Iniciatíva je financovaná Európskou úniou a každému uchádzačovi poskytne 2000 eur na to, aby sa vrátil do svojej vlasti, uvádza AFP.



Grécka vláda program spustila už v marci, pre pandémiu nového koronavírusu ho však takmer okamžite pozastavila.



K prvým repatriačným letom by v rámci neho mohlo dôjsť už v nadchádzajúcich týždňoch, informoval grécky minister pre migráciu Notis Mitarachi.



V Grécku je v súčasnosti zhruba 5000 maloletých migrantov, žijúcich zväčša v utečeneckých táboroch s nedostatočnými hygienickými podmienkami. V táboroch na piatich gréckych ostrovoch, ktorých maximálna kapacita je 6095 osôb, sa pritom momentálne nachádza viac ako 26.000 utečencov.



Desaťtisíce azylantov sú na gréckych ostrovoch už od roku 2016, v ktorom pre nich uzatvorilo svoje hranice viacero členských krajín EÚ konajúcich v reakcii na zvýšený príchod najmä sýrskych utečencov, píše AFP.



Začiatkom júla oznámilo viacero európskych krajín, že urobia výnimku pre maloletých uchádzačov o azyl, pričom Portugalsko, Luxembursko a Nemecko už niekoľkých aj prijali. S prijatím viacerých maloletých azylantov súhlasili tiež Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Srbsko a Švajčiarsko.