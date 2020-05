Z Grécka odletela do Británie skupina 50 utečencov

Atény 11. mája (TASR) – Skupina zhruba 50 utečencov a žiadateľov o azyl dnes odletela z Grécka do Británie, aby sa tam zišla so svojimi príbuznými. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že išlo presun, ktorý bol pre pandémiu koronavírusu a prijaté opatrenia dlho odkladaný.



Medzi prevezenými utečencami bolo aj 16 maloletých bez sprievodu, informovali predstavitelia gréckeho ministerstva pre migráciu. Spiatočným letom bude z Británie repatriovaných približne 130 gréckych občanov, ktorí tam uviazli v dôsledku cestovných obmedzení.



Grécko okrem toho dúfa, že v nadchádzajúcich mesiacoch bude môcť postupne zo svojich utečeneckých táborov premiestniť do iných krajín približne 1600 zraniteľných osôb.



Pondelňajší presun sa uskutočnil na základe Dublinskej dohody, ktorá uľahčuje zlúčenie rodín v prípade, že azylant či utečenec má už v cieľovej krajine blízkeho príbuzného.



Presun tejto skupiny mal pôvodne prebehnúť už v marci, pre opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou ho však odložili. V Grécku sa tieto opatrenia začali čiastočne uvoľňovať 4. mája.



Státisíce migrantov a utečencov prichádzali v rokoch 2015 a 2016 do Grécka s cieľom dostať sa odtiaľ do niektorej z bohatších európskych krajín. Ich masový prílev zastavila až migračná dohoda, ktorú EÚ v roku 2016 podpísalo s Tureckom. Pre zdĺhavý proces posudzovania žiadostí o azyl sú však mnohí z tých, čo prísť stihli, ešte aj dnes v Grécku.