Z Gruzínska vyhostili 25 cudzincov

Tbilisi 4. januára (TASR) - Gruzínske úrady vyhostili 25 cudzincov, ktorí sa v novembri a decembri 2024 v gruzínskych mestách zúčastnili na protivládnych demonštráciách. Podľa stanice Echo Kaukazu to v sobotu oznámilo gruzínske ministerstvo vnútra, píše TASR.



Ministerstvo dodalo, že niektorí z týchto cudzincov odišli z Gruzínska dobrovoľne, iní boli vyhostení z úradnej moci.



Medzi celkovo 91 osobami deportovanými z Gruzínska v posledných dvoch mesiacoch roku 2024 sú občania Iránu, Alžírska, Indie, Maroka, Srí Lanky, Egypta, Pakistanu, Nigérie, Iraku, Turecka, Azerbajdžanu, Ruska, Turkménska a ďalších krajín, uvádza sa v oznámení rezortu vnútra.



Aktuálnym oznámením sa počet cudzincov vyhostených z Gruzínska v roku 2024 zvýšil na 430; je to o 126 percent viac ako v roku 2023, dodalo ministerstvo vnútra.



Od novembra sa v Gruzínsku konala séria demonštrácií proti rozhodnutiu vlády v Tbilisi prerušiť rokovania o vstupe Gruzínska do EÚ. Demonštranti žiadali aj opakovanie októbrových parlamentných volieb, ktoré opozícia považuje za zmanipulované.