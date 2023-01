Z Harryho autobiografie sa v prvý deň predalo 1,4 milióna kusov

Londýn 12. januára (TASR) - Z novej autobiografickej knihy "Náhradník" britského princa Harryho sa len v prvý deň predalo 1,4 milióna výtlačkov v angličtine. Uvádzané číslo pritom zahŕňa iba predaj v Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch a Kanade, uviedlo vo štvrtok vydavateľstvo Penguin Random House, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.



Kniha vyšla v utorok, jej vydanie sprevádzali štyri propagačné rozhovory s 38-ročným Harrym. Autobiografia prichádza v čase, keď sa britská kráľovská rodina pripravuje na korunováciu kráľa Karola III., Harryho otca. Kráľovská rodina sa zatiaľ k predmetnej publikácii nevyjadrila.



Predaj Harryho knihy prekonal doterajší rekord vydavateľstva Penguin Random House v predajnosti publikácie spadajúcej literatúry faktu počas jej prvého dňa na trhu, ktorý dosiaľ držala "Zasľúbená krajina" od bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu z roku 2020. Len v USA sa z Obamových memoárov predalo v prvý deň 887.000 kusov.



Francúzska verzia Harryho knihy sa začala vo Francúzsku predávať v náklade 210.000 kusov, pričom je už objednaná dotlač ďalších 130.000 výtlačkov, tvrdí tamojšie vydavateľstvo Fayard.



Harry vo svojej autobiografii odhalil viacero dosiaľ neznámych faktov zo svojho života. Opisuje v nej, ako ho v roku 2019 fyzicky napadol jeho starší brat princ William, alebo ako spoločne prosili svojho otca, aby sa neoženil so svojou druhou manželkou - kráľovnou manželkou Kamilou.



Harry ako niekdajší vojak takisto prezradil, že počas svojho nasadenia v Afganistane zabil 25 bojovníkov hnutia Taliban.



"Táto kniha je príbehom niekoho, o kom sme si možno mysleli, že ho dostatočne poznáme. Princa Harryho teraz môžeme skutočne pochopiť prostredníctvom jeho vlastných slov," uviedla Gina Centrellová, riaditeľka spoločnosti The Random House Publishing Group s tým, že ide o viac než len obyčajné memoáre celebrity.



Táto 416-stranová kniha vyšla celkovo v 16 jazykoch na celom svete, a to súčasne v tlačenej aj digitálnej podobe. Vo vydavateľstve Penguin Random House vyšlo aj neskrátené audio vydanie knihy, ktoré načítal samotný princ Harry.