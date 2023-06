HOREL VLAK: V Rakúsku museli evakuovať stovky pasažierov

Viedeň 8. júna (TASR) - Rakúske úrady evakuovali v stredu neskoro večer stovky cestujúcich z vlaku, v ktorom vypukol požiar, keď prechádzal cez tunel v spolkovej krajine Tirolsko. Pri incidente utrpelo zranenia približne 50 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúr AP a DPA.



Podľa miestnych úradov vypukol požiar vo vlaku, keď prechádzal cez tunel neďaleko obce Fritzens, ktorá leží východne od Innsbrucku, uviedla rakúska agentúry APA. Vlak smeroval z Innsbrucku do holandského Amsterdamu.



Polícia uviedla, že približne 50 ľudí utrpelo ľahké zranenia alebo u nich existuje podozrenie, že majú zdravotné problémy z nadýchania sa výparov, píše APA.



Rakúska železničná spoločnosť OeBB uviedla, že hlásenie o poškodení trolejového vedenia dostali o 20.40 h. Poškodenie trolejov v tuneli pritom zrejme spôsobilo požiar v jednom alebo viacerých autách, ktoré vlak prepravoval. OeBB vo vyhlásení uvádza, že požiar bol uhasený o 22.20 h a evakuáciu pasažierov sa podarilo zavŕšiť krátko po 23.00 h.



OeBB uviedla, že pre evakuovaných cestujúcich boli postavené stany a že tí, ktorí neutrpeli zranenia, boli prevezení do Innsbrucku, kde sa im v prípade potreby snažia nájsť miesto na prespatie.



OeBB prevádzkuje viacero nočných vlakových spojení, ktoré smerujú do viacerých európskych destinácií. Spoločnosť týmito vlakmi občas prepravuje v samostatných vagónoch aj autá pasažierov.