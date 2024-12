Z iránskej ambasády v Damasku strhli fotografie Nasralláha

Damask 8. decembra (TASR) - Irak v nedeľu evakuoval zamestnancov svojho veľvyslanectva v Sýrii a presunul ich do Libanonu. S odvolaním sa na irackú štátnu tlačovú agentúru o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters citovaná TASR. Dôvody evakuácie irackých diplomatov však neboli oficiálne zverejnené.



K ich evakuáciu došlo len niekoľko hodín po tom, čo povstalci zvrhli sýrskeho prezidenta Bašára Asada a prevzali kontrolu nad hlavným mestom Damask.



Vedenie ruského veľvyslanectva v Damasku v nedeľu prostredníctvom správy tlačovej agentúry TASS oznámilo, že všetci jeho zamestnanci sú v poriadku. Agentúrou TASS citovaný pracovník ruskej misie však neuviedol podrobnosti o mieste pobytu diplomatov.



V piatok veľvyslanectvo vyzvalo ruských občanov, aby zo Sýrie pre napätú situáciu odišli.



Rusko v roku 2015 v Sýrii vojensky podporilo Asadov režim, čím prispelo k zvratu v občianskej vojne, ktorá sa začala v roku 2011 občianskymi protestmi proti vláde a vedeniu krajiny.



Agentúra Reuters dodala, že ruskí vojnoví blogeri po páde Asadovho režimu vyjadrujú obavy o osud ruských vojakov na dvoch strategicky dôležitých ruských vojenských zariadeniach v Sýrii.



Pokiaľ ide o Irán, ako ďalšieho spojenca medzičasom zosadeného sýrskeho režimu, spravodajský web The Times of Israel v nedeľu informoval, že skupina sýrskych povstalcov vzala útokom iránske veľvyslanectvo v Damasku, vyrabovala ho a postŕhala tam transparenty s portrétmi zavraždeného vodcu proiránskeho libanonského radikálneho hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha, ktorý prišiel o život v septembri tohto roku pri izraelskom nálete na Bejrút, a veliteľa jednotiek Kuds, tajných zložiek Iránskych revolučných gárd, Kásema Solejmáního - aj zodpovednosť za jeho násilnú smrť sa pripisuje Izraelu.