Z iránskej jadrovej elektrárne Búšehr evakuovali ruský personál
Rusko začalo evakuovať svoj personál z elektrárne pre hrozbu leteckých útokov v súvislosti s vojnou medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom, doplnila AFP.
Autor TASR
Teherán 13. apríla (TASR) - Z iránskej jadrovej elektrárne v meste Búšehr evakuovali takmer všetkých ruských zamestnancov, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.
Táto elektráreň bola postavená a prevádzkovaná s pomocou Moskvy. V pondelok z nej evakuovali 108 ľudí, oznámil generálny riaditeľ ruskej agentúry pre atómovú energiu (Rosatom) Alexej Lichačev.
Dodal, že všetkých 108 evakuantov je na ceste do mesta Isfahán. „Všetko ide podľa plánu,“ povedal Lichačev novinárom a uviedol, že po tejto „záverečnej rotácii v elektrárni zostáva 20 ľudí - manažérov a správcov zariadení.“
Rusko začalo evakuovať svoj personál z elektrárne pre hrozbu leteckých útokov v súvislosti s vojnou medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom, doplnila AFP.
Počas konfliktu na Blízkom východe, ktorý sa začal 28. februára útokom USA a Izraela na Irán, bola elektráreň v Búšehri cieľom útokov už štyrikrát. Zatiaľ posledný zaznamenali v sobotu 4. apríla, pričom pri tomto údere prišiel o život jeden člen bezpečnostného personálu elektrárne a ďalší utrpeli zranenia.
Moskva opakovane upozornila, že útoky v blízkosti elektrárne v Búšehri by mohli spôsobiť „rádiologickú katastrofu ničivejšiu ako Černobyľ“, kde došlo k havárii v apríli 1986.
Elektráreň Búšehr leží približne 760 kilometrov južne od Teheránu a je jediným funkčným jadrovým reaktorom islamskej republiky. Jeho výkon je 1000 megawattov. Do elektrickej siete bola prvýkrát pripojená v roku 2011.
