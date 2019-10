Z Iránu a Pakistanu sa vrátilo do vlasti vyše 400.000 Afgancov

Kábul 31. októbra (TASR) - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vo štvrtok oznámila, že od začiatku tohto roka sa vrátilo zo susedného Iránu a Pakistanu do svojej vlasti celkovo 403.338 Afgancov.



Z údajov IOM vyplýva, že repatriovali viac ako 383.000 Afgancov žijúcich v Iráne.



Organizácia odhaduje, že v Iráne v súčasnosti bez príslušných dokladov žije pol druha až dva milióny afganských občanov. Afganci cestujú do Iránu najmä z ekonomických dôvodov, ale vzhľadom na zúfalú ekonomickú situáciu v tejto krajine sa mnohí z nich do vlasti onedlho vracajú.



Od začiatku roka 2019 sa do svojej domovskej krajiny vrátilo aj približne 17.500 Afgancov zo susedného Pakistanu. Podľa údajov IOM žije v tomto štáte 1,3 milióna registrovaných afganských občanov a viac ako milión Afgancov neregistrovaných.



Afganistan bojuje s vysokou nezamestnanosťou, so slabou ekonomikou a s neistou bezpečnostnou situáciou, ktoré vedú jeho obyvateľov k migrácii do susedných krajín a zvyšku sveta.