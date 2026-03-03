Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Z Iránu hlásia útok na leteckú základňu

Na snímke zničená budova po útokoch americkej a izraelskej armády v Teheráne v Iráne 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda predtým oznámila, že vykonáva „simultánne“ útoky na ciele militantného hnutia Hizballáh v Bejrúte a vojenské ciele v Teheráne.

Teherán/Maskat/Arbíl 3. marca (TASSR) - Izrael aj Irán v utorok dopoludnia pokračovali v leteckých útokoch. Pri údere na iránsku leteckú základňu v Kermáne hlásia miestne médiá 13 mŕtvych vojakov. Drony zasiahli tiež ománsky prístav Dakm, ako aj pozície iránskych exilových kurdských milícií v irackom Kurdistane. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

O 13 obetiach na základni v Kermáne píše tlačová agentúra Tasním. Mesto sa nachádza asi 800 kilometrov juhovýchodne od Teheránu a na miestnej základni sú umiestnené vojenské vrtuľníky.

Izraelská armáda predtým oznámila, že vykonáva „simultánne“ útoky na ciele militantného hnutia Hizballáh v Bejrúte a vojenské ciele v Teheráne. O piatich ďalších obetiach v meste Hamadán informovala agentúra IRNA. Útoky zaznamenali aj v ďalších iránskych mestách vrátane Isfahánu a Širázu.

Drony v utorok ráno zasiahli palivové nádrže v ománskom prístave Dakm. Podľa ománskej tlačovej agentúry spôsobili iba menšie škody a nedošlo k žiadnym zraneniam.

Pred začiatkom americko-izraelskej vojenskej operácie Omán sprostredkoval rokovania medzi Teheránom a Washingtonom. Napriek tomu sa však už v nedeľu stal terčom útokov.

Tri iránske drony zasiahli podľa miestnych predstaviteľov v utorok aj tábor Azádí na severe Iraku, kde sa nachádzajú kurdskí militanti z iránskych opozičných skupín a ich rodiny. Jedno z bezpilotných lietadiel zasiahlo v tábore priamo nemocnicu a zranilo jednu osobu, uviedol jeden z predstaviteľov Demokratickej strany iránskeho Kurdistanu (PDKI).
.

