Z Iránu mieri domov do Británie žena, ktorú väznili od roku 2016

Londýn 16. marca (TASR) - Humanitárnu pracovníčku s iránskym aj britským občianstvom Názanín Zágharíovú-Ratcliffovú, ktorá bola v iránskom väzení od roku 2016, prepustili a je na ceste do Británie. Uviedla to v stredu britská poslankyňa Tulip Siddiq v príspevku na sociálnej sieti Twitter a neskôr to potvrdili aj iránske úrady a britská vláda. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Nádeje na prepustenie Zágharíovej-Ratcliffovej vzrástli po tom, ako jej iránske úrady v utorok vrátili jej britský pas. Krátko predtým sa objavili informácie, že do Iránu prišiel britský vyjednávací tím.



Agentúra AFP informuje, že iránske úrady potvrdili aj prepustenie ďalšej osoby s dvojakým občianstvom – podnikateľa Anúšeha Ašúrího.



Rodiny oboch tvrdia, že boli zadržaní ako politickí väzni pre dlh Británie voči Iránu vo výške 475 miliónov eur z minulého storočia. Ide o spor z roku 1979, keď zosnulý iránsky šach Mohammad Rezá Pahlaví zaplatil príslušnú sumu za britské tanky Chieftain, ktoré však neboli nikdy dodané.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v stredu pre britskú stanicu BBC uviedla, že tieto veci spolu nesúvisia. Povedala, že je jej prioritou, aby Británia vyplatila svoj dlh Iránu.



Zágharíovú-Ratcliffovú zadržali na teheránskom letisku v roku 2016, keď sa po návšteve u príbuzných vracala domov do Británie. Odsúdili ju na päť rokov väzenia za údajný pokus o zvrhnutie iránskej vlády. Minulý rok dostala ďalších 12 mesiacov odňatia slobody za účasť na proteste pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne v roku 2009.



Ašúrí bol zatknutý v roku 2017 a odsúdený na desať rokov väzenia za údajnú špionáž pre Izrael. Obaja obvinenia odmietajú.