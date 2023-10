Z Izraela evakuovali do Maďarska už 325 osôb, vrátane 46 detí

Budapešť 9. októbra (TASR) - Maďarské vzdušné sily v rámci vládnej leteckej záchrannej operácie evakuovali v noci na pondelok z Izraela už celkom 325 ľudí, vrátane 46 detí. Podľa agentúry MTI to oznámil v pondelok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Dve lietadlá Airbus A319 maďarských vzdušných síl s 215 evakuovanými osobami z Izraela pristáli v pondelok nadránom na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v Budapešti.



Podľa Szijjártóa ďalších vyše sto Maďarov v tejto krajine Blízkeho východu avizovalo, že sa chcú vrátiť do vlasti. Jedno z armádnych lietadiel sa preto dopoludnia vrátilo a už mieri s ďalšími 110 evakuovanými do Maďarska.



Medzi 325 osobami evakuovanými tromi letmi je podľa šéfa maďarskej diplomacie 310 občanov Maďarska, pričom zvyšní sú izraelskí, švédski, nemeckí, britskí, rakúski a portugalskí občania.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)