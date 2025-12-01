Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Z jasličiek v Bruseli ukradli kontroverzného Ježiška

Na snímke pohyblivý betlehem Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Tradičné postavy - Ježiško v jasličkách obklopený Máriou, Jozefom a Tromi kráľovi - nemajú tváre s očami, nosom a ústami, ale namiesto nich len látkové gule.

Brusel 1. decembra (TASR) — Betlehem, ktorý je od piatku vystavený pri vianočnom strome na bruselskom Hlavnom námestí (Grand Place), vyvolal kontroverzné reakcie. Tradičné postavy - Ježiško v jasličkách obklopený Máriou, Jozefom a Tromi kráľovi - nemajú tváre s očami, nosom a ústami, ale namiesto nich len látkové gule. Na sociálnych sieťach sa preto rozhorela ostrá diskusia, TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Ich autorka Victoria-Maria Geyerová sa pre takúto podobu betlehemských figúrok rozhodla v nádeji, aby sa „každý katolík, bez ohľadu na svoje zázemie alebo pôvod, mohol identifikovať“ v biblickom príbehu o narodení Krista, či je z Japonska alebo z Namíbie.

Postavu Ježiška navyše hneď počas prvej noci niekto ukradol a museli ju nahradiť novou. Organizátori a bezpečnostná služba uviedli, že jasličky budú pozornejšie sledovať, ale neprijali žiadne ďalšie opatrenia.

Dielo Geyerovej si v rámci každoročnej tradície napriek istej kontroverznosti vybrala miestna katolícka cirkev aj mesto Brusel, uviedla zástupkyňa riaditeľa spoločnosti Brussels Major Events Delphine Romanusová, ktorá spravuje jasličky a trh.

"Tieto postavy bez tvárí sú skôr poctou zombie vyskytujúcim sa v okolí bruselských nádraží, než že by to bol betlehem. V žiadnom prípade nereprezentujú ducha Vianoc," zapojil sa do kritickej debaty predseda vládnej frankofónnej liberálnej strany Reformné hnutie (MR) Georges-Louis Bouchez.

Napriek podobným vyhláseniam sa počiatočná záplava negatívnych komentárov na sociálnych sieťach zmenila na pozitívnu, povedala Geyerová.

Minulý rok navštívili vianočný trh v historickom centre Bruselu viac ako štyri milióny ľudí, aby si vychutnali varené víno, horúcu čokoládu a nakúpili u 238 predajcov hračiek, oblečenia a ozdôb.
