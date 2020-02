Z Jemenu evakuovali druhú skupinu vážne chorých civilistov

Dubaj 8. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu informovala, že z povstalcami ovládanej jemenskej metropoly Saná odletelo v poradí druhé lietadlo, na ktorého palube bolo 24 vážne chorých Jemenčanov. Hovorca WHO uviedol, že lietadlo smeruje do jordánskeho Ammánu. Informovala o tom agentúra AFP.



Lietadlo prepravuje mužov, ženy a deti, ktorí sú vo veľmi vážnom až kritickom stave a nutne potrebujú lekárske ošetrenie, ako aj ich sprevádzajúce osoby, dodal hovorca WHO.



Pôvodne malo lietadlo štartovať zo Saná už v piatok, ale podľa WHO bol let presunutý z "technických dôvodov".



Prvá takáto evakuácia sa uskutočnila v pondelok, keď lietadlom do Ammánu previezli zo Saná sedem chorých detí. Išlo o prvý takýto let z tamojšieho medzinárodného letiska za uplynulé vyše tri roky, počas ktorých bolo letisko pre komerčné lety zatvorené.



Koalícia vedená Rijádom, ktorá kontroluje jemenský vzdušný priestor, vlani v novembri oznámila, že osobám, ktoré budú potrebovať lekárske ošetrenie, umožní odletieť zo Saná.



Konflikt v Jemene sa začal v roku 2014, keď húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády. Húsíov podporuje Irán, ktorý je rivalom Saudskej Arábie v oblasti Blízkeho východu. Dočasným sídlom medzinárodne uznanej jemenskej vlády sa stalo mesto Aden, zatiaľ čo metropola Saná je v rukách húsíov.