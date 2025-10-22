Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Zahraničie

Z Jemenu odletelo 12 pracovníkov OSN, ktorých zadržiavali húsíovia

.
Ilustračná snímka z Jemenu. Foto: TASR/AP

Húsíovia dlhodobo prenasledujú a zadržiavajú zamestnancov OSN a humanitárnych pracovníkov pre obvinenia zo špionáže.

Autor TASR
New York 22. októbra (TASR) - Dvanásť medzinárodných pracovníkov Organizácie Spojených národov, ktorých zadržiavali jemenskí povstalci húsíovia, odletelo v stredu z hlavného mesta Saná, uviedla OSN. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Iránom podporovaní jemenskí povstalci minulý víkend prepadli areál OSN v Saná a zadržali 20 zamestnancov vrátane 15 cudzincov. Päť jemenských štátnych príslušníkov prepustili v nedeľu.

Húsíovia dlhodobo prenasledujú a zadržiavajú zamestnancov OSN a humanitárnych pracovníkov pre obvinenia zo špionáže. „Dnes odletelo zo Saná... 12 medzinárodných zamestnancov OSN,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré vydal hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Gutteresa. Cieľ letu nie je známy. Zvyšní traja zamestnanci organizácie sa v súčasnosti „môžu voľne pohybovať a cestovať“, upresnila OSN.

Jemenskí povstalci húsíovia sú súčasťou tzv. iránskej osi odporu namierenej proti Izraelu a Spojeným štátom. Počas dvojročnej vojny v Pásme Gazy často ostreľovali lode v Červenom mori či izraelské územie. Tvrdili, že útočia v rámci solidarity s Palestínčanmi.

Izrael v reakcii na to podnikol viacero odvetných úderov vrátane veľkého útoku v auguste. Vtedy zahynul predseda jemenskej vlády Ahmed Raháwí a viacero ministrov. Vodca rebelov obvinil zadržaných zamestnancov OSN z podieľania sa na útoku bez toho, aby predložil dôkazy. OSN to odmieta.

Podľa OSN je 53 pracovníkov stále svojvoľne zadržiavaných húsíjmi.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu