Z Jemenu odletelo 12 pracovníkov OSN, ktorých zadržiavali húsíovia
Húsíovia dlhodobo prenasledujú a zadržiavajú zamestnancov OSN a humanitárnych pracovníkov pre obvinenia zo špionáže.
Autor TASR
New York 22. októbra (TASR) - Dvanásť medzinárodných pracovníkov Organizácie Spojených národov, ktorých zadržiavali jemenskí povstalci húsíovia, odletelo v stredu z hlavného mesta Saná, uviedla OSN. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Iránom podporovaní jemenskí povstalci minulý víkend prepadli areál OSN v Saná a zadržali 20 zamestnancov vrátane 15 cudzincov. Päť jemenských štátnych príslušníkov prepustili v nedeľu.
Húsíovia dlhodobo prenasledujú a zadržiavajú zamestnancov OSN a humanitárnych pracovníkov pre obvinenia zo špionáže. „Dnes odletelo zo Saná... 12 medzinárodných zamestnancov OSN,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré vydal hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Gutteresa. Cieľ letu nie je známy. Zvyšní traja zamestnanci organizácie sa v súčasnosti „môžu voľne pohybovať a cestovať“, upresnila OSN.
Jemenskí povstalci húsíovia sú súčasťou tzv. iránskej osi odporu namierenej proti Izraelu a Spojeným štátom. Počas dvojročnej vojny v Pásme Gazy často ostreľovali lode v Červenom mori či izraelské územie. Tvrdili, že útočia v rámci solidarity s Palestínčanmi.
Izrael v reakcii na to podnikol viacero odvetných úderov vrátane veľkého útoku v auguste. Vtedy zahynul predseda jemenskej vlády Ahmed Raháwí a viacero ministrov. Vodca rebelov obvinil zadržaných zamestnancov OSN z podieľania sa na útoku bez toho, aby predložil dôkazy. OSN to odmieta.
Podľa OSN je 53 pracovníkov stále svojvoľne zadržiavaných húsíjmi.
