Z Kábulu vyrazilo druhé české lietadlo, je v ňom aj veľvyslanec

Praha/Kábul 17. augusta (TASR) - Druhý český evakuačný let z Afganistanu odletel v utorok z letiska v afganskej metropole Kábul. Na jeho palube sa nachádza 87 ľudí vrátane českého veľvyslanca Jiřího Balouna. Z Afganistanu tak odišli všetci českí zamestnanci zastupiteľstva, informovala spravodajská televízia ČT24.



"Ďalší Airbus z Kábulu je bezpečne vo vzduchu. Okrem vojakov a veľvyslanca vezieme tiež ďalších spolupracovníkov, ktorí nám v Afganistane pomáhali, aj s ich rodinnými príslušníkmi. Naši vojaci si zaslúžia úctu a poďakovanie. Išli za hranice svojich možností, aby na palubu špeciálu dostali, čo najviac ľudí," uviedol český minister obrany Lubomír Metnar na sociálnej sieti Twitter.



Podľa českej armády sa na palube lietadla nachádza celkovo 87 ľudí. Český premiér Andrej Babiš uviedol pre Radio Z, že na palube sa nachádzajú aj dvaja Poliaci, a podľa českého ministra zahraničných vecí Jakuba Kulhánka aj niekoľko detí.



Česká armáda okrem toho upozornila, že prichádzajúcim afganským tlmočníkom nepomáha iba evakuáciou.



"V Česku pre nich zaisťujeme ubytovanie, stravovanie, zdravotnú starostlivosť a psychologickú podporu. Oni pomáhali nám a teraz my pomáhame im!" píše sa v príspevku armády ČR na Twitteri.



O integrácii evakuovaných Afgancov sa podľa Babiša bude hovoriť až potom, ako sa rozhodnú, čí chcú ostať v Česku.



Podľa ČT24 lietadlo medzičasom už pristálo na letisku v azerbajdžanskej metropole Baku za účelom doplnenie paliva. Na vojenskom letisku v pražských Kbeloch by evakuačné lietadlo malo pristáť v neskorých večerných alebo nočných hodinách.



Babiš neskôr uviedol, že o prípadnom ďalšom evakuačnom lete sa rozhodne v utorok večer na základe informácií a požiadaviek z Kábulu.



Prvý český evakuačný let priviezol z Afganistanu v pondelok ráno do Česka 46 Čechov a ich spolupracovníkov s rodinami.