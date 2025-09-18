Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Z káhirského múzea zmizol 3000-ročný náramok z obdobia vlády Amenemopa

Ministerstvo vo vyhlásení vydanom v utorok neuviedlo, kedy tento artefakt naposledy videli.

Autor TASR
Káhira 17. septembra (TASR) - Z reštaurátorskej dielne Egyptského múzea v Káhire zmizol 3000-ročný zlatý náramok, informovalo tamojšie ministerstvo pre starožitnosti. Náramok zdobený guľôčkou z tmavomodrej horniny lapis lazuli pochádza z obdobia vlády Amenemopa, faraóna 21. dynastie (1070-945 pred n. l.).

Ministerstvo vo vyhlásení vydanom v utorok neuviedlo, kedy tento artefakt naposledy videli. Egyptské médiá uviedli, že strata bola zistená v uplynulých dňoch pri inventarizácii.

Muzeálna inštitúcia začala interné vyšetrovanie a boli upozornené príslušné orgány na letiskách, prístavoch a pozemných hraničných priechodoch v celej krajine, uviedol rezort.

Prípad verejnosti v prvej fáze nezverejnili, aby bolo možné pokračovať vo vyšetrovaní. Uskutočnilo sa kompletné inventarizovanie obsahu reštaurátorskej dielne.

V Egyptskom múzeu na námestí Tahrír sa nachádza viac ako 170.000 artefaktov vrátane slávnej zlatej pohrebnej masky Amenemopa, pripomína tlačová agentúra AFP.

K zmiznutiu náramku došlo iba niekoľko týždňov pred plánovaným otvorením Veľkého egyptského múzea (GEM), ktoré sa má uskutočniť 1. novembra.

Jedna z najznámejších zbierok Egyptského múzea - poklady z hrobky faraóna Tutanchamóna – sa pripravuje na presun do GEM, ktorého otvorenie je všeobecne považované za významný kultúrny míľnik vlády prezidenta Abdala Fattáha Sísího.

Egypt v roku 2021 usporiadal veľkolepú slávnostnú prehliadku, počas ktorej bolo 22 kráľovských múmií vrátane Ramesseho II. a kráľovnej Hatšepsut prenesených do Národného múzea egyptskej civilizácie v Starej Káhire. Bola to súčasť širšej snahy o posilnenie múzejnej infraštruktúry a turistickej atraktívnosti Egypta.
