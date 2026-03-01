Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Z Kataru, Spojených arabských emirátov a Bahrajnu hlásia výbuchy

Bezpečnostný personál nasadený pri vchode do hotela Fairmont The Palm po výbuchu v Dubaji, Spojené arabské emiráty, sobota, 28. február 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Dauha 1. marca (TASR) - Niekoľko explózií bolo v nedeľu počuť v katarskom hlavnom meste Dauha, uviedli novinári z agentúry AFP, píše TASR. Túto informáciu potvrdila aj stanica CNN, ktorá dodala, že tri výbuchy otriasli aj mestom Dubaj v Spojených arabských emirátoch. Explózie hlásia aj z metropoly Bahrajnu, mesta Manáma.
