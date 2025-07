Z knihy o Potterovi sa pred 20 rokmi predali rekordné množstvá

New York 15. júla (TASR) - Šieste pokračovanie potterovskej ságy Harry Potter a Polovičný princ sa pred 20 rokmi 16. júla 2005 stalo najrýchlejšie predávanou knihou v histórii. V priebehu prvých 24 hodín sa len v Spojenom kráľovstve a USA predalo viac ako 8,9 milióna výtlačkov.



Z fantasy série od britskej spisovateľky Joanne Rowlingovej sa predávalo v priemere viac ako 250.000 kusov za hodinu, čím sa prekonal rekord predchádzajúceho vydania Pottera.



„Je to dôvod na oslavu nielen pre Scholastiku, ale pre všetkých milovníkov kníh na celom svete,“ povedala vtedy Lisa Holtonová, prezidentka Scholastic Children's Books, amerického vydavateľstva Rowlingovej.



Predaj šiesteho dielu Rowlingovej fantasy série prekonal predaj knihy Harry Potter a Fénixov rád, ktorá vyšla v roku 2003 a za 24 hodín sa z nej predalo päť miliónov kusov. Nová kniha bola k dispozícii všade - od cenových klubov a supermarketov až po webovú stránku vydavateľstva Scholastic.



Aj po zohľadnení výrazných zliav pri vydaní za 29,99 dolára Harry Potter a Polovičný princ bez problémov vygeneroval tržby vo výške viac ako 100 miliónov dolárov.



Na rozdiel od väčšiny filmových trhákov bola filmová podoba románu Harry Potter a Polovičný princ hitom aj u kritikov, ktorí ho ocenili v médiách ako The New York Times, Associated Press či The Seattle Times. Podľa mnohých ide o najhlbšie a najdokonalejšie dielo Rowlingovej s tragickým záverom.