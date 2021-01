Z koronavírusu sa v Česku vyliečilo už viac ako trištvrte milióna ľudí

Praha 19. januára (TASR) - Česká republika zaznamenala za pondelok 7590 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vyplýva to z údajov zverejnených v utorok ráno na oficiálnej webovej stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.



V pondelok podľa priebežných údajov podľahlo koronavírusu ďalších 74 ľudí. Reprodukčné číslo sa mierne znížilo - z 0,72 v pondelok na 0,76 v utorok. Je teda naďalej pod úrovňou 1,00, čo naznačuje, že šírenie pandémie sa spomaľuje.



Rizikový index českého protiepidemického systému PES, od ktorého závisí úroveň opatrení, zostal tretí deň za sebou na úrovni 70 bodov zo 100 a zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti z piatich.



Česko eviduje momentálne 134.481 aktívnych prípadov nákazy, z ktorých je 6666 hospitalizovaných. Od začiatku pandémie tamojšie úrady potvrdili 899.503 prípadov infekcie a 14.646 súvisiacich úmrtí. Vyliečilo sa už 750.376 osôb.



Česká vláda schválila v pondelok žiadosť o predĺženie núdzového stavu o 30 dní, do 21. februára. Poslanci o žiadosti rozhodnú tento týždeň. Dôvodom je, že keby sa nechal epidémii voľný priebeh, do troch týždňov by sa prekročila kapacita českého zdravotníckého systému.



Vláda tiež rozhodla, že už od utorka sa v Česku znovu môžu otvoriť papiernictvá a predajne detského oblečenia a obuvi. Spodnú bielizeň ani obuv pre dospelých však kamenné obchody naďalej nesmú ponúkať.