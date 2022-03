ROZHOVOR: Z. Kovács: Orbánovu vládu vždy motivoval národný záujem

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa na pozvanie premiéra SR Petra Pellegriniho zúčastnila na summite krajín Vyšehradskej štvorky. Premiéri V4 si spolu s Merkelovou pripomenuli 30. výročie politických zmien v strednej Európe. Na archívnej snímke zo 7. februára 2019 zľava maďarský premiér Viktor Orbán, nemecká kancelárka Angela Merkelová, slovenský premiér Peter Pellegrini, český premiér Andrej Babiš a poľský premiér Mateusz Morawiecki pózujú pre spoločnú fotografiu. Foto: TASR Martin Baumann

Maďarský prezident Viktor Orbán, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Budapešť 29. marca (TASR) - Vláda premiéra Viktora Orbána, ktorá je v Maďarsku pri moci nepretržite od roku 2010, vždy vychádzala z národného záujmu. Trikrát k tomu dostala dvojtretinový mandát. Pri príležitosti nadchádzajúcich parlamentných volieb (3. apríla) to zdôraznil v rozhovore pre TASR štátny tajomník úradu maďarskej vlády zodpovedný za medzinárodnú komunikáciu Zoltán Kovács, podľa ktorého by vláda z uplynulého obdobia svojho vládnutia ani napriek existujúcej kritike nič nekorigovala.V uplynulých 12 rokoch všetko, čo sa dialo – čo bolo vidieť aj z pohľadu západnej Európy – sa nedialo náhodou. Išlo o reakcie na aktuálne otázky, v ktorých vláda zaujala markantné postoje, za ktorými stojí výrazná podpora voličov. Nie náhodou dostala táto vláda trikrát po sebe dvojtretinový mandát, čo nám poskytuje sebavedomie a odhodlanie do nadchádzajúcich volieb.Vo všetkých otázkach, ktoré ste uviedli, naša vláda vychádzala z maďarských národných záujmov. Je tomu tak aj v prípade ukrajinsko-ruskej vojny. Dôsledne sme stáli na strane obhajoby územnej integrity Ukrajiny a jej suverenity, pritom sme však od prvej chvíle deklarovali, že existujú hranice, ktoré nie sme ochotní prekročiť. Takou je oblasť energetiky, v ktorej sme rovnako proti sankciám na dovoz ropy a plynu ako napríklad Nemecko či iné ďalšie krajiny, ktoré sú väčšie od nás. V otázke transportu zbraní a posielania vojakov na Ukrajinu treba vidieť mentalitu a názory Maďarov, ktoré sa v plnej miere odzrkadľujú v odmietavom postoji maďarskej vlády.Ide v zásade o spoluprácu v rámci Európskej únie, pričom od začiatku bolo zrejmé, že existujú napríklad geostrategické či bezpečnostné otázky, v ktorých sa uhol pohľadu či postoje Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska líšia. Domnievame sa, že spolupráca tohto zoskupenia obstojí v historickej skúške času aj v tomto období vojnových okolností.Proti Maďarsku je už roky vedený politicky a ideologicky založený "hon na čarodejnice". Voči Maďarsku je uplatňovaný dvojaký meter zo zjavných ideologických príčin. Neexistuje dôvod na dvojaký meter. Je to absolútne neprijateľné v okolnostiach mieru a zvlášť neprijateľné teraz v čase, keď zúri vojna. Maďarsko má nárok na tieto finančné zdroje, má na ne nárok každý občan Maďarska.Vždy k nám chodili pozorovatelia OBSE, nech prídu aj teraz. Nemáme čo skrývať, nemáme žiadne tajnosti. Maďarský volebný systém je v rámci EÚ jedným z najtransparentnejších, najdemokratickejších a evidentne jedným z najmenej ovplyvniteľnejších systémov. Inou otázkou však je, koho delegovali do týchto pozorovateľských misií. Vidíme, že sú v nich zástupcovia Sorosových organizácií. Presne vieme, že správa je už vopred sformulovaná. Je škoda, že OBSE, ktorá sa kedysi tešila veľkej úcte a jej pôvodnou úlohou bolo slúžiť ušľachtilým cieľom, teraz napĺňa politické ciele.