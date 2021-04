Z kozmodrómu Bajkonur odštartovala raketa s trojčlennou posádkou

Ruská nosná raketa Sojuz-2.1a s kozmickou loďou s trojčlennou posádkou štartuje z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Foto: TASR/AP

Moskva 9. apríla (TASR) - Ruská nosná raketa Sojuz-2.1a s kozmickou loďou s trojčlennou posádkou odštartovala v piatok z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Kozmická loď je pomenovaná po sovietskom kozmonautovi Jurijovi Gagarinovi, ktorý sa v roku 1961 ako prvý človek dostal do vesmíru, informovala tlačová agentúra TASS. Svet si 60. výročie jeho letu pripomenie 12. apríla.Raketa odštartovala o 10.42 h moskovského času (09.42 h SELČ). Kozmická loď po odpútaní sa od nosnej rakety dopraví dvoch ruských kozmonautov - Olega Novického a Piotra Dubrova - a amerického astronauta z vesmírnej agentúry NASA Marka Vande Heia na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Pripojenie lode k modulu Rassvet v ruskom segmente ISS je naplánované na 14.07 h moskovského času (13.07 h SELČ).Z kozmodrómu Bajkonur, avšak z iného štartovacieho komplexu, vzlietla pred 60 rokmi i sovietska nosná raketa Vostok s 27-ročným Gagarinom na palube. Gagarin strávil na obežnej dráhe Zeme celkovo 108 minút.Ruská vláda tento mesiac predĺžila so Spojenými štátmi dohodu o vesmírnej spolupráci do roku 2030. Ide o jedno z mála zostávajúcich partnerstiev medzi Moskvou a Washingtonom v období súčasných chladných bilaterálnych vzťahov, všíma si tlačová agentúra Reuters.Ruský premiér Michail Mišustin schválil a podpísal predĺženie dohody 3. apríla.Pôvodná dohoda o kooperácii, podpísaná v roku 1992 a predlžovaná už štyri razy predtým, položila základy pre spoločné širokospektrálne projekty súvisiace s vesmírom, ako aj spoločnú výskumnú činnosť vesmírnych agentúr NASA a Roskosmos.