Z krádeže kryptomien za 290 miliónov dolárov sú podozriví hekeri KĽDR
Predbežné zistenia naznačujú, že za útokom stojí vysokosofistikovaný štátny aktér, pravdepodobne severokórejská skupina Lazarus.
Autor TASR
Soul 22. apríla (TASR) - Za krádežou kryptomien v hodnote takmer 300 miliónov dolárov, ku ktorej došlo počas uplynulého víkendu, pravdepodobne stojí známa severokórejská hekerská skupina Lazarus. Podľa agentúry AFP to uviedla jedna z dotknutých spoločností, píše TASR.
Ide o najnovší incident spájaný so Severnou Kóreou, ktorej sofistikovaný program kybernetickej kriminality podľa panelu OSN využíva ukradnuté kryptomeny na financovanie vývoja a výroby jadrových zbraní.
Spravodajský portál o kryptomenách CoinDesk informoval, že v sobotu 18. apríla bol heknutý trezor platformy KelpDAO, decentralizovaného finančného (DeFi) nástroja zameraného na zhodnocovanie uložených kryptomien.
Počas útoku boli kompromitované dva blockchainové servery prevádzkované technologickou platformou LayerZero, uviedla v utorok spoločnosť KelpDAO. Táto zraniteľnosť umožnila útočníkom „odčerpať“ tokeny prepojené s kryptomenou Ethereum – v prepočte išlo o približne 290 miliónov dolárov.
„Žiadna iná skupina na svete nemá odborné znalosti a kapacity na uskutočnenie takéhoto útoku,“ uviedol spoluzakladateľ spoločnosti Nine Blocks Capital Management Henri Arslanian. Podľa neho môže táto krádež odradiť časť nových používateľov od vstupu do sveta DeFi.
Panel expertov OSN v roku 2024 zverejnil odhad, na základe ktorého Severná Kórea od roku 2017 ukradla v kryptomenách viac ako tri miliardy dolárov, ktoré jej slúžia na financovanie programu vývoja a výroby jadrových zbraní.
Multilaterálny monitorovací tím pre sankcie (MSMT), ktorého úlohou je monitorovať implementáciu sankcií OSN voči Severnej Kórei, zistil, že severokórejskí hackeri od januára do septembra 2025 ukradli najmenej 1,65 miliardy dolárov. Z tejto sumy odcudzili vlani vo februári z platformy na výmenu kryptomien Bybit 1,4 miliardy dolárov.
