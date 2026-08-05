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Z Kramatorska evakuujú stovky detí, rusi sú len 20 kilometrov od mesta
Z Kramatorska a okolitých oblastí bude evakuovaných celkovo 525 detí spolu s ich opatrovníkmi.
Autor TASR
Kyjev 5. augusta (TASR) - Ukrajinské úrady v stredu nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe krajiny. Dôvodom je zintenzívňujúce sa ostreľovanie a postup ruských jednotiek v blízkom okolí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin uviedol, že ide o náročné, no nevyhnutné rozhodnutie, keďže bezpečnostná situácia sa zhoršuje a je neprípustné vystavovať deti neustálej hrozbe ruských útokov.
Z Kramatorska a okolitých oblastí bude evakuovaných celkovo 525 detí spolu s ich opatrovníkmi. Podľa monitorovacej skupiny DeepState, ktorá má blízko k ukrajinskej armáde, sa ruské sily nachádzajú približne 20 kilometrov od východného okraja mesta.
Kramatorsk zostáva jedným z posledných veľkých miest v Doneckej oblasti, ktoré Rusko doteraz nedobylo, aj keď Moskva si celý tento región nárokuje, pripomína AFP.
Mesto, ktoré počas vojny slúžilo ako kľúčové logistické a zásobovacie centrum, je súčasťou takzvaného pásu pevností, o ktorého udržanie ukrajinské jednotky zvádzajú ťažké boje. Napriek približujúcemu sa frontu tam podľa správ úradov z minulého mesiaca stále žije okolo 50-tisíc obyvateľov vrátane viac než 2000 detí. Ruský postup pozdĺž rozsiahlej frontovej línie sa v roku 2026 síce spomalil, no ukrajinská armáda má problémy s vyčerpaním a nedostatkom vojakov, keďže ruská invázia pokračuje už piaty rok, dodáva agentúra.
Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin uviedol, že ide o náročné, no nevyhnutné rozhodnutie, keďže bezpečnostná situácia sa zhoršuje a je neprípustné vystavovať deti neustálej hrozbe ruských útokov.
Z Kramatorska a okolitých oblastí bude evakuovaných celkovo 525 detí spolu s ich opatrovníkmi. Podľa monitorovacej skupiny DeepState, ktorá má blízko k ukrajinskej armáde, sa ruské sily nachádzajú približne 20 kilometrov od východného okraja mesta.
Kramatorsk zostáva jedným z posledných veľkých miest v Doneckej oblasti, ktoré Rusko doteraz nedobylo, aj keď Moskva si celý tento región nárokuje, pripomína AFP.
Mesto, ktoré počas vojny slúžilo ako kľúčové logistické a zásobovacie centrum, je súčasťou takzvaného pásu pevností, o ktorého udržanie ukrajinské jednotky zvádzajú ťažké boje. Napriek približujúcemu sa frontu tam podľa správ úradov z minulého mesiaca stále žije okolo 50-tisíc obyvateľov vrátane viac než 2000 detí. Ruský postup pozdĺž rozsiahlej frontovej línie sa v roku 2026 síce spomalil, no ukrajinská armáda má problémy s vyčerpaním a nedostatkom vojakov, keďže ruská invázia pokračuje už piaty rok, dodáva agentúra.