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Z Kramatorska evakuujú stovky detí, rusi sú len 20 kilometrov od mesta

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Hasiči uhasili požiar, ktorý vypukol po tom, čo ruské rakety zasiahli sklad potravín neďaleko Kyjeva na Ukrajine v stredu 5. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Z Kramatorska a okolitých oblastí bude evakuovaných celkovo 525 detí spolu s ich opatrovníkmi.

Autor TASR
Kyjev 5. augusta (TASR) - Ukrajinské úrady v stredu nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe krajiny. Dôvodom je zintenzívňujúce sa ostreľovanie a postup ruských jednotiek v blízkom okolí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin uviedol, že ide o náročné, no nevyhnutné rozhodnutie, keďže bezpečnostná situácia sa zhoršuje a je neprípustné vystavovať deti neustálej hrozbe ruských útokov.

Z Kramatorska a okolitých oblastí bude evakuovaných celkovo 525 detí spolu s ich opatrovníkmi. Podľa monitorovacej skupiny DeepState, ktorá má blízko k ukrajinskej armáde, sa ruské sily nachádzajú približne 20 kilometrov od východného okraja mesta.

Kramatorsk zostáva jedným z posledných veľkých miest v Doneckej oblasti, ktoré Rusko doteraz nedobylo, aj keď Moskva si celý tento región nárokuje, pripomína AFP.

Mesto, ktoré počas vojny slúžilo ako kľúčové logistické a zásobovacie centrum, je súčasťou takzvaného pásu pevností, o ktorého udržanie ukrajinské jednotky zvádzajú ťažké boje. Napriek približujúcemu sa frontu tam podľa správ úradov z minulého mesiaca stále žije okolo 50-tisíc obyvateľov vrátane viac než 2000 detí. Ruský postup pozdĺž rozsiahlej frontovej línie sa v roku 2026 síce spomalil, no ukrajinská armáda má problémy s vyčerpaním a nedostatkom vojakov, keďže ruská invázia pokračuje už piaty rok, dodáva agentúra.
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