Z Kuby do USA vydali čínskeho obchodníka s drogami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Drogový pašerák Č' Tung Čang známy pod prezývkou „Brat Wang“ má údajne väzby na mexické drogové kartely Sinaloa a Jalisco New Generation.

Autor TASR
Mexiko 24. októbra (TASR) - Čínsky občan obvinený z obchodovania s fentanylom bol vydaný z Kuby do Spojených štátov. V piatok o tom informovala mexická vláda, ktorá pomohla sprostredkovať jeho vydanie. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Drogový pašerák Č' Tung Čang známy pod prezývkou „Brat Wang“ má údajne väzby na mexické drogové kartely Sinaloa a Jalisco New Generation. Z Mexika utiekol v júli počas rozhodovania o vydaní do USA, ktoré naňho vydali zatykač pre obvinenia z prania špinavých peňazí.

Kubánska vláda uviedla, že „po formálnej žiadosti o vydanie“ ho odovzdali mexickým úradom. Ani Mexiko, ani Havana nešpecifikovali, či bol prepravený priamo z Kuby alebo cez mexickú pôdu.

Mexický minister bezpečnosti Omar García Harfuch v minulom roku označil Č' Tung Čanga za „významného medzinárodného operátora prania špinavých peňazí“ zodpovedného za „nadviazanie kontaktov s inými kartelmi na prepravu fentanylu z Číny do Strednej Ameriky, Južnej Ameriky, Európy a Spojených štátov“.

Washington pod vedením prezidenta Donalda Trumpa vyvíja tlak na Mexiko a Čínu, aby obmedzili obchodovanie s drogami a surovinami na ich výrobu.

Ide najmä o syntetický opioid fentanyl, ktorý je asi 20- až 50-krát silnejší ako heroín a asi 50- až 100-krát účinnejší ako morfium. Je vysoko návykový a jeho výroba oveľa jednoduchšia a lacnejšia. Na čiernom trhu v Spojených štátoch do značnej miery nahradil heroín a opioidy na predpis, ako je oxykodón. Ročne tam na predávkovanie ním zomrie približne 75.000 ľudí.
