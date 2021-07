Z kurdských táborov pre bojovníkov IS ušlo vlani 15 Holanďaniek

Brusel/Amsterdam 6. júla (TASR) - Holandské úrady sú znepokojené správou, že z kurdských zadržiavacích táborov v minulom roku uniklo asi 15 Holanďaniek, ktoré sa predtým, počas občianskej vojny v Sýrii, pridali k silám Islamského štátu (IS). Uviedol to v utorok spravodajský server DutchNews.nl.



Túto informáciu poslancom holandského parlamentu potvrdili ministerka zahraničných vecí Sigrid Kaagová a ministerka obrany Ank Bijleveldová.



Podľa ich slov Kurdi, ktorí bojujú proti radikálnym moslimom z Islamského štátu, ešte stále zadržiavajú okolo 30 Holanďaniek. Kurdské úrady opakovane vyzývajú západoeurópske krajiny, aby sa postarali o návrat svojich občanov, ktorí odcestovali do Sýrie podporiť alebo priamo bojovať za teroristickú organizáciu Islamský štát. Podľa DutchNews.nl sa však vlády európskych krajín zdráhajú prebrať uväznených bývalých bojovníkov IS alebo členov ich rodín.



Celá záležitosť má aj právny aspekt, lebo ak Holandsko nedokáže priviesť svojich zradikalizovaných občanov domov a postaviť ich pred spravodlivosť, súdy môžu tieto prípady zrušiť.



Vlani najvyšší súd Holandska vyhlásil, že štát nie je povinný repatriovať ženy, ktoré odcestovali za svojimi mužmi bojujúcimi v Sýrii, a ani ich deti.



Kaagová a Bijleveldová poslancom tlmočili svoje obavy, že sú znepokojené správou, že kurdské úrady stratili prehľad o 15 zadržaných ženách. Zároveň však spresnili, že z kurdských zadržiavacích táborov nemajú správy o holandských mužoch na úteku.



"Zadržaní, ktorým sa podarilo utiecť, by sa mohli znova pripojiť k teroristickým skupinám a potom sa vrátiť do Holandska bez toho, aby spravodajské služby o nich vedeli," uviedli obe ministerky. Podľa ich slov úrady už osobám, o ktorých je známe, že odišli pôsobiť pre Islamský štát, zrušili ich cestovné pasy, čo im má zabrániť dostať sa nepozorovane domov.







