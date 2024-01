Z kyberútoku vo Švédsku sú podozriví ruskí hekeri

Štokholm 23. januára (TASR) - Online služby niektorých švédskych vládnych úradoch a obchodoch narušil kybernetický útok, ktorý údajne podnikla ruská hekerská skupina. V utorok to uviedla poradenská služba v oblasti IT s názvom Tietoevry. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Švédsko-fínska služba Tietoevry, ktorá poskytuje aj online bezpečnostné systémy, odhadla nápravu problému na dni, či dokonca týždne. Útok na jedno z dátových centier vo Švédsku sa začal z piatka na sobotu, čo vyradilo online nákupy v najväčšej sieti kín v krajine a niektoré obchodné centrá a obchody.



Útok postihol aj centralizovaný systém ľudských zdrojov, švédskeho vládneho servisného centra (Statens Servicecenter). Zamestnanci verejného sektora tak nemohli nahlasovať nadčasy, pracovnú neschopnosť pre chorobu či žiadosti o dovolenku.



Útok zasiahol "120 vládnych úradov a vyše 60.000 zamestnancov", spresnila hovorkyňa Statens Servicecentera.



Odborníci na kyperbezpečnosť označili za vinníka hekerskú skupinu Akira napojenú na Rusko. Firma Tietoevry informovala, že podala trestné oznámenie, pričom finančný dopad "ešte nebolo možné úplne vyhodnotiť".



Ransomvérové útoky obvykle prenikajú do citlivých počítačových systémov a zašifrujú alebo kradnú údaje, potom pošlú žiadosť o výkupné. "Kyberbezpečnosť musí byť prioritou pre celú spoločnosť, pre verejný aj súkromný sektor," napísal na sociálnej sieti X minister civilnej ochrany Carl-Oskar Bohlin.