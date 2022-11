Z Kyjeva do Chersonu odišiel prvý vlak po deviatich mesiacoch okupácie

Kyjev 19. novembra (TASR) - Prvý vlak od začiatku ruskej invázie dorazil v sobotu po 11-hodinovej ceste z ukrajinskej metropoly Kyjev do mesta Cherson. Ide o významný krok k obnoveniu spojenia medzi Kyjevom a týmto dôležitým mestom nachádzajúcim sa na juhu Ukrajiny, uvádza denník The New York Times.



Vlakové spojenie bolo obnovené týždeň po tom, ako ukrajinské jednotky získali späť kontrolu nad Chersonom z rúk okupantov.



Vlak, ktorý ráno dorazil do Chersonu, prepravil 200 cestujúcich a mal by byť začiatkom pravidelnej linky medzi týmito mestami, oznámil na Telegrame vysoký predstaviteľ ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko.



"Toto je náš víťazný vlak! Tak ako tento vlak, vrátime do Chersonu všetko, čo je potrebné pre normálny život!" napísal Tymošenko. Na videozáznamoch zverejnených na sociálnych sieťach je vidno, ako vlak odchádza za jasotu ľudí.



Ukrajinské úrady uviedli, že vlak bude premávať z Kyjeva do Chersonu v párne dni a naspäť v nepárne dni. Vlaková doprava sa o niekoľko dní skôr obnovila aj medzi Kyjevom a Mykolajivom, zničeným prístavným mestom na pobreží Čierneho mora.



Predstavitelia železníc vtedy uviedli, že obnovenie spojenia s Chersonom je náročné, pretože ruské sily pri ústupe značne zamínovali koľajnice, čo viedlo k výbuchom, ktoré v uplynulých dňoch zranili najmenej deväť železničiarov.



Cherson bol prvým veľkým mestom, ktoré po februárovej invázii obsadili moskovské jednotky, a zostal pod ruskou kontrolou až do 11. novembra, keď do mesta vstúpili ukrajinské jednotky.



Ústup ruských síl z mesta cez rieku Dneper znamená ranu pre ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho dobyvačné plány. Ide o doteraz jediné stiahnutie sa z regionálneho hlavného mesta, ktoré mali ruskí vojaci v rukách.



Počas mesiacov okupácie boli obyvatelia Chersonu vystavení ruskej asimilačnej kampani a potláčaniu ukrajinskej identity. V dňoch po ústupe Ruska sa objavili správy o krutých výsluchoch, mučení a zneužívaní zo strany ruských vojakov.