Z Kyjeva podľa starostu utiekla polovica obyvateľov

Kyjev 10. marca (TASR) - Z ukrajinskej metropoly Kyjev utiekla od začiatku ruskej invázie polovica obyvateľov. Uviedol to vo štvrtok starosta Vitalij Kličko, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry AFP.



"Podľa našich informácií odišiel z mesta jeden z každých dvoch obyvateľov Kyjeva," povedal Kličko pre ukrajinskú televíziu. "Odišli o niečo menej než dva milióny ľudí. Kyjev sa však premenil na pevnosť. Každá ulica, každá budova, každé kontrolné stanovište bolo opevnené," cituje ho AFP.



Širšia oblasť Kyjeva mala vlani 3,5 milióna obyvateľov, vyplýva z údajov webovej stránky citypopulation.de.



Ruské sily sa pri postupe ku Kyjevu dostali so svojimi obrnenými vozidlami na severovýchodný okraj mesta, informovali vo štvrtok reportéri AFP. Ukrajinskí vojaci predtým hovorili o noci ťažkých bojov o kontrolu nad hlavnou cestou do metropoly.