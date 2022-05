Z letiska v Saná odletelo po šiestich rokoch prvé komerčné lietadlo

Lietadlo spoločnosti Yemen Airways sa pripravuje na odlet na letisku v jemenskej metropole Saná v pondelok 16. mája 2022. Foto: TASR/AP

Saná 16. mája (TASR) - Z letiska v jemenskej metropole Saná odletelo v pondelok po šiestich rokoch prvé komerčné lietadlo. TASR správu prevzala od agentúry AFP, podľa ktorej ide o krok vpred v tamojšom mierovom procese.Jemenské lietadlo, na ktorého palube sa nachádzalo 126 pasažierov vrátane nemocničných pacientov, ktorí potrebujú liečenie v zahraniční, a ich príbuzných, odletelo zo Saná do jordánskej metropoly Ammán krátko po 9.00 h ráno miestneho času.Letisko v Saná bolo uzavreté pre komerčnú dopravu od augusta 2016. Dôvodom uzávery boli letecké útoky vojenskej koalície vedenej Saudskou Arábiou, ktorá bojuje proti šiitským povstalcom, tzv. húsíom.Jemen je najchudobnejšou krajinou arabského sveta a od roku 2014 tam zúri vojna, v ktorej proti sebe bojujú vládne jednotky a šiitskí húsíovia. Na strane vládnych síl bojuje od roku 2015 koalícia na čele so sunnitskou Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE). Toto vojenské zoskupenie podporujú Spojené štáty a Británia. V dôsledku vojny zahynuli už státisíce ľudí a milióny museli opustiť svoje domovy.Od 2. apríla však vstúpilo do platnosti prímerie, ktorého začiatok sa zhoduje so začiatkom moslimského posvätného mesiaca Ramadán, pripomína AFP.