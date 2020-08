Z libanonskej vlády po výbuchoch odišiel prvý minister

Bejrút 9. augusta (TASR) - Libanonská ministerka informácií Manál abd as-Samadová oznámila v nedeľu ako prvý člen kabinetu premiéra Hassána Dijába svoju rezignáciu v súvislosti s utorňajšími výbuchmi v bejrútskom prístave, pri ktorých zahynulo najmenej 158 ľudí a okolo 6000 utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra DPA.



As-Samadová sa tiež ospravedlnila sa občanom Libanonu za to, že vláda nebola schopná splniť ich očakávania.



"Keďže skutočnosť nezodpovedá očakávaniam, po obrovskej katastrofe v Bejrúte oznamujem svoj odchod z vlády," uviedla ministerka vo vyhlásení citovanom podľa agentúry DPA miestnymi médiami.



Už v pondelok podal demisiu libanonský minister zahraničných vecí Násíf Hittí. Urobil tak pre názorové spory s premiérom Dijábom, nesúhlas s niektorými krokmi vlády a marginalizáciu svojho postavenia.



Utorkový požiar a následný výbuch okolo 2700 ton dusičnanu amónneho uskladneného v bejrútskom prístave ďalej prehĺbili hlbokú politickú a ekonomickú krízu, ktorá Libanonom zmieta už celé mesiace.



Najmenej 238 ľudí utrpelo v sobotu v Bejrúte zranenia počas zrážok medzi políciou a demonštrantmi. Skupiny protestujúcich vtrhli do viacerých ministerstiev a do sídla libanonskej bankovej asociácie. Počas násilností prišiel o život aj jeden policajt, na ktorého zaútočila skupina výtržníkov.