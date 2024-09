Z Libanonu do Sýrie odišlo za uplynulých 72 hodín vyše 30.000 ľudí

Bejrút 27. septembra (TASR) — Viac ako 30.000 ľudí, najmä Sýrčanov, prekročilo za uplynulých 72 hodín hranice smerom z Libanonu do Sýrie. Oznámil to v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v čase eskalácie bojov medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Z uvedeného počtu bolo asi 80 percent Sýrčanov a 20 percent Libanončanov, povedal na tlačovej konferencii predstaviteľ UNHCR v Sýrii Gonzalo Vargas Llosa. Dodal, že približne polovicu odídencov tvoria deti a mladiství. Z Libanonu podľa neho odišlo viac žien ako mužov.



"Odchádzajú z krajiny, v ktorej prebieha vojna, do krajiny, ktorou už 13 rokov zmieta konflikt," čo je mimoriadne ťažká voľba, konštatoval Vargas Llosa. "Koľko ďalších ľudí tak urobí, uvidíme v najbližších dňoch," uzavrel.



Izrael tento týždeň spustil najintenzívnejšie letecké útoky na Libanon od vojny v roku 2006. Bombardovanie, ktorého cieľom sú podľa izraelskej armády pozície Hizballáhu, si doteraz vyžiadalo vyše 600 obetí.