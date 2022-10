Z Libanonu do Sýrie odcestovala prvá skupina sýrskych utečencov

Bejrút 26. októbra (TASR) - Z Libanonu do Sýrie v stredu odcestovala prvá skupina sýrskych utečencov, ktorí sa do vlasti vracajú v rámci obnoveného plánu repatriácie. Plán narazil na kritiku organizácií na ochranu ľudských práv, ktoré sa obávajú, že ide o vynútené návraty. Libanonské úrady však tvrdia, že prebiehajú na dobrovoľnej báze.



Podľa agentúry AFP sa v rámci stredajšej fázy repatriácie vráti do vlasti približne 750 sýrskych utečencov, informuje TASR.



Fotograf AFP potvrdil, že v stredu v skorých ranných hodinách desiatky mikrobusov a nákladných áut opustili mesto Arsal vo východnom Libanone a vydali sa na cestu smerom k sýrskej hranici.



Utečenci si so sebou vzali osobné veci i domáce zvieratá, napríklad sliepky.



Reuters pripomenul, že libanonský bezpečnostný úrad spustil v roku 2018 mechanizmus, v rámci ktorého sa preverovalo, či po záujemcovi o návrat v Sýrii tamojšie úrady nepátrajú.



Takto sa do Sýrie vrátilo už približne 400.000 Sýrčanov. Po prepuknutí pandémie bol tento mechanizmus pozastavený. Libanonský prezident Míšál Awn však tento mesiac jeho fungovanie obnovil.



Podľa Reuters boje v Sýrii už v prevažnej miere ustali, ale veľká časť krajiny zostáva v troskách, domy a verejná infraštruktúra - vrátane energetickej a vodárenskej - sú zničené.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International varovala, že vracajúci sa utečenci nemusia mať presné alebo úplné informácie o tom, akým rizikám budú vystavení vo svojich pôvodných domovoch.



Libanonské úrady ubezpečujú, že nebudú "nútiť žiadnu vysídlenú osobu, aby sa vrátila" do Sýrie.



Odkedy sýrska armáda opäť získala kontrolu nad väčšinou územia krajiny, niektoré hostiteľské krajiny sa snažia dosiahnuť odchod sýrskych utečencov zo svojho územia. Tvrdia pritom, že situácia v Sýrii sa už medzičasom upokojila.



Podľa skupín na ochranu ľudských práv však koniec bojov na väčšine územia Sýrie neznamená, že je návrat sýrskych utečencov bezpečný - napríklad aj pre to, že niektorí tam čelia trestnému stíhaniu.



Sýrsky prezident Bašár Asad tento rok vyhlásil rozsiahlu amnestiu na celú škálu trestných činov vrátane tých, ktoré spáchali Sýrčania, ktorí počas občianskej vojny ušli z krajiny. Sýrske úrady tiež oznámili, že zmiernili postup proti mužom, ktorí ušli pred povinnou vojenskou službou.



Komisia OSN pre Sýriu však vo svojej septembrovej správe uviedla, že krajina stále nie je pre navrátilcov bezpečná.