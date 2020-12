Z lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt údajne vypadol námorník

San Diego 11. decembra (TASR) - Pátracie tímy v piatok prečesávali oceán pri pobreží Kalifornie po tom, čo z americkej lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt pravdepodobne vypadol námorník, informovala agentúra AP.



Pátranie sa začalo vo štvrtok ráno po tom, čo stráž spozorovala vo vode niečo, "čo sa javilo ako človek", uviedla AP s odvolaním sa na vyhlásenie 3. flotily so sídlom v San Diegu.



Do pátrania ihneď nasadili tri vrtuľníky a čln, pričom počas nástupu posádky zistili, že jeden námorník je nezvestný.



V piatok sa do pátrania zapojili aj lietadlá a lode americkej pobrežnej stráže a námorníctva.