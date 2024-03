Z lode pri Kanárskych ostrovoch zachránili 38 migrantov

Madrid 12. marca (TASR) - Záchranári našli dvoch mŕtvych migrantov na lodi, ktorá smerovala zo západnej Afriky k španielskym Kanárskym ostrovom. Z lode okrem toho zachránili 38 preživších, podľa ktorých zahynulo počas cesty ďalších päť ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP, ktorá sa odvoláva na humanitárnu organizáciu Červený kríž.



Migranti vyplávali z hlavného mesta Mauritánie Nouakchott pred desiatimi dňami, uviedol koordinátor španielskeho Červeného kríža José Antonio Rodríguez Verona. Plavidlo s migrantami spozorovala v pondelok obchodná loď 76 námorných míľ (140 kilometrov) južne od ostrova Gran Canaria.



Dvanásť z 38 zachránených previezli do nemocnice na Kanárskych ostrovoch, pričom stav štyroch je kritický, uviedol Červený kríž i španielska námorná záchranná služba. Preživší pochádzajú z Mauritánie, Mali a Pobrežia Slonoviny a bolo medzi nimi i sedem žien, povedal Rodríguez Verona. Migranti záchranárom povedali, že počas cesty zomrelo päť ľudí, ktorých telá hodili do oceánu.



Španielske úrady zápasia s náporom migrantov utekajúcich pred chudobou, konfliktami a nestabilitou v západnej Afrike. Stále viac migrantov pritom využíva trasu na Kanárske ostrovy, ktoré považujú za odrazový mostík na ceste do kontinentálnej Európy.



Len počas prvých dvoch mesiacoch tohto roka prišlo na Kanárske ostrovy takmer 12.000 migrantov, vyplýva z údajov španielskeho ministerstva vnútra. Je to vyše šesťkrát viac, než počet migrantov, ktorí za rovnaké obdobie prišiel na toto španielske súostrovie vlani.



Väčšina z týchto migrantov vyplávala z Mauritánie na malých rybárskych člnoch známych ako piroga. Hoci plavbu cez Atlantický oceán prežijú tisíce, mnoho migrantov tiež zahynie alebo zmizne vo vodách oceánu.



V dôsledku nárastu počtu prichádzajúcich migrantov ohlásila Európska únia vo februári nové partnerstvo s Mauritániu, ktorého zahŕňa aj asi 210 miliónov eur určených pre túto africkú krajinu na boj s prevádzačmi a zastavenie odchodov migrantov.