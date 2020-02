Z lode Westerdam odišla už polovica cestujúcich

Phnom Pénh 15. februára (TASR) - Z lode MS Westerdam, ktorej pre obavy zo šírenia nového koronavírusu odmietli vstup do svojich prístavov viaceré ázijské krajiny, a ktorá napokon zakotvila v Kambodži, odišla už viac ako polovica cestujúcich. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa.



Palubu výletnej lode kotviacej v meste Sihanoukville opustilo od piatku približne 1200 z 2257 pasažierov a členov posádky, spresnil hovorca provinčnej vlády. Väčšinu z nich následne letecky previezli do kambodžského hlavného mesta Phnom Pénh, kde prestúpia na lety do svojich domovských krajín.



Podľa hovorcu z lode v sobotu odišlo 827 pasažierov a členov posádky, ďalších 415 osôb sa vylodilo ešte v piatok.



Loď MS Westerdam zakotvila v Kambodži vo štvrtok. Odvtedy tamojšie úrady vykonali lekárske testy na 20 cestujúcich, pričom všetky výsledky boli negatívne.



Povolenie na vylodenie pasažierov MS Westerdam v posledných dňoch odmietli vydať Thajsko, Japonsko, Taiwan, Guam aj Filipíny. Stalo sa tak napriek tomu, že na palube plavidla nebol zaznamenaný žiaden prípad nového koronavírusu. Pôvodným cieľom plavby bolo japonské mesto Jokohama, ktoré však plavidlo v obavách z koronavírusu odmietlo pustiť do dokov.



Pri Jokohame sa už od začiatku minulého týždňa nachádza v karanténe výletná loď Diamond Princess, na ktorej palube bolo potvrdených už viac než 218 prípadov nového koronavírusu.