Z Mariupola evakuovali posledného diplomata EÚ

Atény 21. marca (TASR) – Grécky diplomat, ktorý zostával v obliehanom ukrajinskom Mariupole aj počas bombardovania, v nedeľu uviedol, že tamojšiu skazu možno porovnať s úplným zničením miest ako Stalingrad alebo sýrske Aleppo počas vojen v minulosti. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Grécky generálny konzul v Mariupole Manolis Andrulakis je podľa gréckeho rezortu diplomacie posledným diplomatom z EÚ, ktorého z prístavného mesta na juhovýchode Ukrajiny evakuovali. Od začiatku ruskej invázie tam organizoval evakuáciu desiatok gréckych občanov a členov početnej gréckej menšiny, kým sám z Mariupola odišiel v utorok, aby sa po štyroch dňoch cez Ukrajinu a Moldavsko dostal do Rumunska.



"Dúfam, že nikto nikdy neuvidí to, čo som videl," povedal Andrulakis novinárom po nedeľňajšom prílete do Atén, kde ho čakala jeho rodina. Podľa vlastných slov vyzýva ľudí, aby "zjednotili svoje hlasy a žiadali prímerie, zastavenie paľby".



"Mariupol sa stane súčasťou zoznamu miest na svete, ktoré vojna úplne zničila, ako sú Guernica, Stalingrad, Groznyj, Aleppo," citovala diplomata AFP.