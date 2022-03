Z Mariupola odišlo cez humanitárny koridor 2000 áut

Utečenci utekajúci z oblasti Mariupol na Ukrajine sedia v autobuse počas príchodu na hraničný priechod Veselo-Voznesenka v Rusku 7. marca 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 15. marca (TASR) - Približne 2000 áut už v utorok odišlo cez humanitárny koridor z prístavného mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny, ktoré obliehajú ruskí vojaci. Ďalších asi 2000 áut na odchod z mesta ešte len čaká. Oznámila to tamojšia mestská rada, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra Reuters.uviedla rada.Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková však zároveň uviedla, že konvoj vezúci do Mariupola humanitárnu pomoc uviazol v neďalekom meste Berďansk, informuje denník The Guardian.Rusko tak podľa Vereščukovej klame, keď hovorí, že v súvislosti so zaistením humanitárnych koridodrov plní dosiahnuté dohody. Ukrajinská vicepremiérka dodala, že na evakuáciu civilistov z Mariupola nepostačujú osobné automobily a je potrebné, aby Moskva umožnila prechod evakuačných autobusov.Mariupolská mestská rada predtým v utorok informovala, že z Mariupola sa podarilo v pondelok dostať prvým približne 300 civilistom, ktorí prišli asi 160 osobnými autami do mesta Záporožie. Ich odchod z Mariupola bol vôbec prvou úspešnou evakuáciou z tohto mesta odvtedy, ako ho pred vyše dvoma týždňami obkľúčili ruskí vojaci, pripomína The Guardian.Agentúra Reuters píše, že podľa odhadu ukrajinských úradov je z Mariupola potrebné naliehavo evakuovať prinajmenšom 200.000 obyvateľov. Podľa tamojších predstaviteľov prišlo v meste v dôsledku bojov o život už vyše 2500 ľudí.Obyvatelia Mariupola, v ktorom prebiehajú rozsiahle útoky ruských síl, sú prevažnú časť z uplynulých dvoch týždňov bez elektriny, tepla a vody. Míňajú sa im aj zásoby potravín, pričom Červený kríž v pondelok varoval, že čas na ich záchranu