Z Mariupola sa civilistov evakuovať nepodarilo

Mariupol 24. apríla (TASR) - Evakuácia civilistov z obliehaného ukrajinského prístavu Mariupol nebola v nedeľu možná. Ukrajina vyzýva na bezpečný odchod civilného obyvateľstva z mesta, viacnásobné pokusy na zriadenie humanitárnych koridorov však zlyhali, informovala stanica Sky News.



Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková uviedla, že sa ukrajinská strana opätovne pokúsi zriadiť bezpečný prechod pre civilistov v pondelok.



Vereščuková zároveň vyzvala generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa, ktorý na budúci týždeň odcestuje do Moskvy - aby od Ruska požadoval prímerie.



"O tomto by mal Guterres rokovať v Moskve, ak sa pripravuje na to, že bude hovoriť o mieri," podotkla.



Očakáva sa, že strategické prístavné mesto Mariupol padne do rúk ruských jednotiek napriek tomu, že istý počet ukrajinských obrancov zostáva v areáli tamojších oceliarní Azovstaľ, konštatuje Sky News. Predpokladá sa, že sa tam spolu s vojakmi skrývajú stovky civilistov vrátane žien a detí.