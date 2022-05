Z Mariupola sa údajne chystá vyplávať prvá loď od ovládnutia Moskvou

Mariupol 25. mája (TASR) - Nemenovaný proruský činiteľ v okupovanom ukrajinskom meste Mariupol v stredu uviedol, že v priebehu niekoľkých dní z tamojšieho prístavu vypláva prvá loď odvtedy, ako sa tohto mesta zmocnili ruskí vojaci. S odvolaním sa na správu ruskej tlačovej agentúry TASS o tom informoval denník The Guardian.



Loď bude podľa slov zmieneného predstaviteľa prevážať 3000 ton kovov do ruského prístavného mesta Rostov nad Donom.



Ruské ministerstvo obrany predtým oznámilo, že z mariupolského prístavu a jeho okolia už odstránilo všetky míny a že prístav už "normálne funguje". The Guardian upozorňuje, že tieto tvrdenia nie je možné nezávisle overiť.



Ruský rezort obrany zároveň podľa agentúry TASS informoval, že v tamojšom prístave a jeho okolí sa našlo celkovo 12.000 výbušných zariadení, ktoré boli zneškodnené, uvádza stanica BBC.



Ruský generálplukovník Michail Mizincev, šéf Národného centra riadenia obrany (NCUO RF) spadajúceho pod generálny štáb ozbrojených síl Ruskej federácie, v stredu informoval, že sa chystá "humanitárny koridor", ktorý povedie z Mariupola smerom k Čiernemu moru, pričom bude dlhý 185 a široký dva kilometre.



Ukrajina sa k tejto informácii dosiaľ nevyjadrila, pričom BBC podotýka, že nie je zrejmé, či sa v tejto oblasti už nenachádzajú žiadne míny.



Rusko uplynulý piatok oznámilo, že sa vzdali už aj poslední ukrajinskí bojovníci brániaci mariupolské oceliarne Azovstaľ, ktoré boli v tomto meste poslednou baštou ukrajinského odporu. Moskva tak oznámila, že prevzala kontrolu nad oceliarňami a v dôsledku toho po takmer troch mesiacoch bojov aj nad celým Mariupolom.