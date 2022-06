Z Mariupola vyplávala po rozhovoroch s Moskvou turecká nákladná loď

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Istanbul 22. júna (TASR) - Z okupovaného juhoukrajinského prístavu Mariupol vyplávala v stredu turecká nákladná loď. Stalo sa tak po "" rozhovoroch s Moskvou venovaných vývozu obilia, oznámilo turecké ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry AFP." uvádza sa vo vyhlásení tureckého ministerstva.Rezort neuviedol bližšie podrobnosti o náklade tureckej lode. Tento typ plavidiel sa však používa na prepravu obilia a iných sypaných nákladov.Turecko podľa AFP stojí na čele snáh o obnovenie vývozu obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, ktorý sa zastavil v dôsledku ruského vpádu na Ukrajinu. Obilie nie je možné vyvážať, keďže ukrajinské prístavy sú pre obavy z ruských útokov zamínované a súčasne blokované ruským námorníctvom.V tejto situácii uviazli v čiernomorských prístavoch, ktoré ovláda Ukrajina, aj v ukrajinských prístavoch okupovaných Ruskom milióny ton pšenice a ďalších obilnín. Od ich dodávok sú pritom závislé viaceré krajiny tretieho sveta. Zastavenie vývozu ukrajinského obilia prispelo k zvyšovaniu cien potravín i rastu globálnej inflácie.Podľa tureckého ministerstva obrany na schôdzke v Moskve rokovali o vývoze ukrajinského obilia tureckí a ruskí generáli. Zhodli sa na tom, že do rozhovorov o tejto otázke by sa v blízkej budúcnosti okrem Turecka a Ruska mali zapojiť aj Ukrajina a OSN." uviedlo turecké ministerstvo.Turecké médiá predtým informovali, že takéto štvorstranné stretnutie by sa malo uskutočniť na budúci týždeň v Istanbule.