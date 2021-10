Z mešít v Kolíne sa bude môcť ozývať zvolávanie na piatkovú modlitbu

Berlín 11. októbra (TASR) - Mešity v nemeckom meste Kolín nad Rýnom budú môcť každý piatok popoludní pomocou rozhlasových reproduktorov zvolávať veriacich na spoločnú modlitbu.



Oznámilo to v pondelok vedenie mesta po tom, ako sa s tamojšou moslimskou komunitou dohodlo na zmiernení obmedzení, informuje tlačová agentúra Reuters.



Povolenie bude platiť pre všetkých 35 mešít v meste vrátane Kolínskej centrálnej mešity – najväčšej mešity v Nemecku –, ktorú otvorili v roku 2018. Jej vzniku predchádzala vlna protimoslimských nálad, najmä po prílive migrantov v rokoch 2015 – 2016.



Výzvy budú môcť mať maximálne päť minút a vysielať sa budú v časovom rozmedzí od poludnia do 15.00 h, a to počas nasledujúcich dvoch rokov, ako vyplýva z predmetnej dohody.



"Povolenie pre výzvy muezínov je pre mňa znakom rešpektu. Ukazuje to, že rozmanitosť sa v Kolíne nad Rýnom oceňuje aj žije," uviedla starostka Henriette Rekerová.



Zvolávanie na modlitbu doplní vyzváňanie zvonov Kolínskeho dómu – najväčšieho gotického chrámu v severnej Európe –, čo vytvorí zaujímajú zvukovú kulisu pre prichádzajúcich na hlavnú železničnú stanicu (Köln Hauptbahnhof), dodala starostka.



Zástancovia vzniku Kolínskej centrálnej mešity počas zmienených sporov ubezpečovali verejnosť, že zo svätostánku sa nebude ozývať zvolávanie na modlitbu (známe ako azán) pravidelne päťkrát denne, ako je to tradičné v moslimských krajinách.



Magistrát tvrdí, že miestne mešity, ktoré chcú v piatok popoludní prostredníctvom ampliónov vysielať azán, musia vyhovieť stanoveným limitom hlučnosti a vopred upovedomiť susedov.



V Nemecku žije v súčasnosti približne 4,5 milióna moslimov; ide o najväčšiu náboženskú menšinu v krajine.