Z mesta Bhópál odstránili 40 rokov po havárii toxický odpad

Naí Dillí 2. januára (TASR) - V Indickom meste Bhópál dokončili po vyše 40 rokoch presun toxického odpadu z miesta najväčšej známej priemyselnej havárie v dejinách, ktorá si vyžiadala tisícky životov. Odpad previezli do spaľovne, kde jeho likvidácia potrvá tri až deväť mesiacov, píše TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



Celkovo 337 ton odpadu určeného na spálenie priviezlo vo štvrtok ráno do závodu v meste Pithampur, vzdialenom asi 230 kilometrov od Bhópál, dvanásť nákladných automobilov. Konvoj so zapečateným nákladom sprevádzala polícia. Uvedený závod by mal byť schopný zlikvidovať odpad do troch až deviatich mesiacov.



V roku 2015 tam vykonali skúšobnú likvidáciu desiatich ton takéhoto odpadu, pričom vzniknuté emisie údajne nepresiahli povolenú úroveň. Aj proces spaľovania zvyšného odpadu bude podľa úradov bezpečný pre životné prostredie. Aktivisti sa však obávajú, že zvyšky odpadu, ktoré po spálení skončia v pevnom skupenstve na skládke, spôsobia kontamináciu vody a ďalšie environmentálne problémy.



K tragédii v Bhópále došlo v noci z 2. na 3. decembra 1984. Z chemickej továrne na výrobu pesticídov americkej nadnárodnej spoločnosti Union Carbide Corporation (UCC) tam uniklo do ovzdušia 40 ton jedovatého plynu – metylizokyanátu, ktorý sa používal na hubenie škodcov v poľnohospodárstve. Priotrávilo sa vyše pol milióna obyvateľov tohto hlavného mesta indického štátu Madhjapradéš.



Bezprostredne po úniku chemikálií zahynulo približne 3500 ľudí. Počet obetí, ktoré zomreli na následky havárie, sa však odhaduje až na 25.000, približuje AFP.



Príkaz na odstránenie odpadu vydal až v decembri 2024 - po 40. výročí katastrofy - najvyšší súd štátu Madhjapradéš, ktorý na to stanovil mesačnú lehotu. Miestni obyvatelia sa pritom už desaťročia sťažovali na kontamináciu podzemných vôd v okolí továrne UCC, ako aj vysokú chorobnosť.



AFP uvádza, že testy podzemných vôd v blízkosti lokality v minulosti odhalili 50-krát vyšší výskyt množstva chemických látok spôsobujúcich rakovinu či vrodené poruchy, než aké označuje za bezpečné americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA).