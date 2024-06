Z Mexika do USA sa nelegálne pokúšalo dostať 1,4 milióna ľudí

Mexiko 16. júna (TASR) — Približne 1,4 milióna ľudí sa od začiatku roka do konca mája pokúšalo dostať z Mexika do Spojených štátov bez platných dokladov. Oznámila to v nedeľu mexická vláda, informuje agentúra AFP.



Tieto osoby pochádzali podľa mexického Národného inštitútu pre migráciu zo 177 krajín, väčšinou z Venezuely (takmer 380.000), Guatemaly, Hondurasu, Ekvádoru a Haiti. Na nebezpečnú cestu cez Mexiko k južným hraniciam USA sa však vydali aj občania Číny, Indie a Angoly.



Podľa inštitútu bolo medzi utečencami a migrantmi aj približne 3000 maloletých bez sprievodu.



V minulom roku prekročilo južné hranice USA viac ako 2,4 milióna ľudí bez dokladov. Väčšina z nich utiekla pred násilím, chudobou a prírodnými katastrofami. Vrchol migrácie nastal v decembri, keď hranice určitý čas prekročilo za jeden deň 10.000 ľudí.